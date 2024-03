Ferrari, colpo mercato: Vasseur strappa alla Mercedes il successore di Wolff!

Dopo aver concluso l'operazione Lewis Hamilton, secondo indiscrezioni il General Manager della Ferrari Frederic Vasseur avrebbe messo a segno un altro colpo per il futuro. Il dirigente della Rossa avrebbe deciso di andare a pescare ancora una volta in casa Mercedes per rinforzare il suo team. Dopo l'arrivo di Hamilton alla guida della Ferrari dal 2025, anche Jerome D'Ambrosio dovrebbe approdare alla scuderia di Maranello. Non è ancora ufficiale quando inizierà o quale posizione ricoprirà, ma è certo che Vasseur con D'Ambrosio ha piazzato un altro scherzetto all'amico Toto Wolff.

Tutto sulla Formula 1

Chi è Jerome D'Ambrosio

All'inizio dello scorso anno, D'Ambrosio è stato visto ai box della Mercedes, mentre lavorava con la squadra in modo informale, prima di essere nominato direttore dello sviluppo dei piloti 12 mesi fa. Il 38enne belga, che ha corso in Formula 1 nel 2011 per la Marussia Virgin Racing prima di un'unica uscita con la Lotus nel 2012, si è occupato principalmente dei giovani piloti del roster Mercedes impegnati nelle varie serie a livello mondiale ed era visto anche come un potenziale successore di Toto Wolff. Infatti, lo stesso dirigente austriaco aveva lasciato il suo posto a D'Ambrosio in occasione dei Gran Premi del Giappone e del Qatar dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio. Insomma un vero e proprio erede che la Ferrari avrebbe deciso di soffiare ai colleghi e rivali, un altro colpo capolavoro di Vasseur.

