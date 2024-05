Ferrari, furia Leclerc dopo l'incidente con Ocon: cosa è successo

Continua il concitato weekend per Charles Leclerc . Dopo il testacoda nelle libere di venerdì , il pilota monegasco ha rischiato il contatto con l'Alpine di Esteban Ocon nel corso della Sprint Race del Gp di Miami. Una circostanza nata da un errore del francese, che per questa ragione ha ricevuto 10 secondi di penalità.

Cosa è successo tra Leclerc e Ocon

L'episodio si è verificato in pit-lane nel corso del riscaldamento che ha preceduto la seconda gara veloce della stagione. Qui, Ocon si è avvicinato pericolosamente alla monoposto di Leclerc, sfiorando il contatto con le gomme posteriori della Rossa. Non si è fatta attendere la reazione del pilota Ferrari, che al team radio ha commentato così quanto accaduto: "Il ragazzo stava dormendo. Non so chi sia stato. Credo che anche i suoi meccanici gli abbiano detto di fermarsi".