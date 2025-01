Hamilton, il patrimonio da urlo: dal duplex a Monaco alla tequila analcolica

La scelta di Lewis Hamilton di unirsi alla Ferrari non è solo una scelta tecnica ma anche un'occasione per esplorare territori inesplorati. Hamilton non è solo un pilota, infatti le sue collaborazioni con personalità come Brad Pitt, Roger Federer e Jeff Bezos lo hanno portato a diversificare le sue attività: dal cinema al mondo delle bistecche vegetali e agli investimenti sostenibili.

Hamilton e l'impegno per un futuro sostenibile

A 40 anni, il pilota Ferrari incarna una nuova versione di sé: meno ostentazione, più impegno, e una visione chiara per il futuro, dentro e fuori dal mondo delle corse. Se un tempo esibiva il classico stile di vita da super-ricco, oggi ha tracciato un percorso differente. Per lui, non è più solo importante guadagnare, ma lasciare un segno, come LeBron James, che Hamilton ammira per la capacità di combinare attivismo, successo sportivo e business. Il suo bulldog Roscoe, assunto come "responsabile del gusto" da un'azienda di cibo vegano per cani, è solo uno dei tanti esempi del suo impegno per un futuro sostenibile. In parallelo, le sue attività spaziano dagli investimenti immobiliari a cibi e bevande innovative. La tequila analcolica di Almave e il drink vitaminico co-fondato con Cindy Crawford sono solo due dei progetti che attestano la sua attenzione verso il benessere e l'innovazione...