La Ferrari riparte da Miami, Vasseur: "Novità sull'aerodinamica, ma servono concentrazione e umiltà"

A un mese dall'ultimo appuntamento disputato a Suzuka, il Mondiale di Formula 1 riparte dal Gran Premio di Miami . Dopo la cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia Saudita, la Ferrari torna dunque in pista in Florida per il secondo weekend Sprint della stagione e la prima gara americana del campionato. A Miami debutteranno infatti diversi aggiornamenti aerodinamici , previsti da molte squadre per la prima gara dopo la lunga pausa, ed entreranno in vigore alcune modifiche regolamentari che saranno da assimilare quanto prima. Proprio per consentire a squadre e piloti di prendere confidenza con le novità, l'unica sessione di prove libere del weekend sarà estesa a 90 minuti invece dei consueti 60, prima dell'inizio delle attività competitive previste fin dal venerdì dato il formato Sprint.

Le ambizioni di Vasseur

"Siamo molto contenti di tornare finalmente in pista dopo una pausa così lunga, qualcosa di piuttosto insolito nel pieno della stagione - le parole di Fred Vasseur, team principal del Cavallino -. In queste settimane abbiamo lavorato intensamente a Maranello per analizzare i dati raccolti nelle prime gare e preparare questo appuntamento nel miglior modo possibile. Noi porteremo alcuni aggiornamenti aerodinamici, ma sappiamo che lo stesso faranno anche i nostri concorrenti. Per questo sarà importante restare concentrati, affrontare il weekend con umiltà e massimizzare subito il lavoro nell'unica sessione di prove libere a disposizione. Noi ci concentreremo sul nostro weekend per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile".

Le novità regolamentari

Per quanto riguarda le novità regolamentari, Carlo Bussi, power unit performance Ferrari, spiega che "a partire da Miami, l'energia elettrica complessivamente disponibile in qualifica è stata diminuita e la potenza della ricarica automatica in rettilineo aumentata, così da ridurre la necessità per i piloti di rilasciare l'acceleratore prima della frenata. Contestualmente, la procedura di preparazione al giro cronometrato è stata semplificata e il comportamento del sistema ibrido reso più flessibile e prevedibile. Per quanto riguarda la partenza, è stato reso possibile l'utilizzo del motore elettrico MGU-K già a bassa velocità per le vetture in difficoltà nella fase di accelerazione, riducendo così i rischi per la sicurezza".

Analisi tecnica e criticità del tracciato

"Infine, la sicurezza durante i sorpassi è stata rafforzata attraverso una riduzione della potenza elettrica e della flessibilità nella gestione energetica nelle zone della pista dove una grande differenza di velocità può essere pericolosa, come nelle curve cieche o nei brevi rettilinei con elevata accelerazione laterale", evidenzia ancora Bussi, per il quale - dal punto di vista della power unit - "il circuito di Miami può essere considerato mediamente impegnativo sia per difficoltà di ricarica che per importanza dell'energia elettrica. L'aspetto potenzialmente più critico riguarda la sequenza che va da curva 7 a curva 17: la lunghezza dei due rettilinei consente di scaricare completamente la batteria e offre opportunità di sorpasso, mentre la serie di curve lente che li collega risulta particolarmente impegnativa sia per la ricarica della batteria sia per la gestione del turbo. Le elevate temperature e l'umidità tipiche del mese di maggio rendono inoltre Miami una pista impegnativa per il raffreddamento. Il tracciato risulta particolarmente gravoso per il turbocompressore, che da quest'anno non può più beneficiare dell'assistenza elettrica fornita dalla MGU-H".