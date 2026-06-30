Mercedes: strategia o ordine?

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Sorge un dubbio. Parto da qui: c'è una frase pronunciata da Antonelli nel dopo gara del Gran Premio d'Austria che racconta perfettamente il suo pomeriggio: «Nei primi giri ero un po' troppo carico e sicuramente non ho guidato bene. Ho commesso troppi errori e ho perso tre o quattro second
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