Dall'Argentina: "Icardi vuole riconquistare Wanda, ma L-Gante..."

Dopo l'annuncio della separazione da Mauro Icardi crescono i gossip su una liaison tra Wanda Nara e il cantante argentino L-Gante. Subito dopo aver condiviso pubblicamente lo sfogo sulla fine del suo matrimonio la 36enne ha iniziato a postare su Instagram foto e commenti con il rapper 22enne. Gesti che aumentano le voci di una relazione segreta tra i due, che si sarebbero conosciuti la scorsa estate grazie ad alcuni amici in comune. Nonostante questo, però, Maurito non sembrerebbe intenzionato ad arrendersi e secondo quanto si mormora in Argentina il calciatore starebbe facendo di tutto per riconquistare la moglie nonché agente e madre delle figlie Francesca e Isabella.

Il commento di Mauro Icardi "Bella", ha scritto Icardi sotto l'ultima foto condivisa da Wanda su Instagram, quella in cui sponsorizza il programma tv in cui è giurata ¿Quien es la mascara? (variante argentina del nostro Il cantante mascherato). La stessa immagine è stata però commentata pure da L-Gante... "Ah quella donna mascherata", ha scritto aggiungendo le emoji di un cuore e di un fuoco. Subito dopo ha lasciato un altro commento: "Brava con quella mano alzata". In precedenza il giovane ha risposto ad alcune domande dei follower. Qualcuno gli ha chiesto: "Wanda Nara e la sorella sono cool?". "Molto di più", ha replicato il ragazzo.

Chi è L-Gante Vero nome Elian Angel Valenzuela, L-Gante è un rapper classe 2000. È nato e cresciuto in Argentina, nella provincia di Buenos Aires, e ha debuttato nel mondo della musica a soli 15 anni. Come cantante è conosciuto principalmente nel suo Paese per le sue canzoni con testi molto forti. È noto pure per i suoi numerosi tatuaggi tra cui molti sul volto. Nonostante la giovane età ha già una figlia nata da una relazione ormai conclusa.