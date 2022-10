Wanda Nara incinta, L-Gante, il ritorno con Icardi: cosa c'è di vero

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua ad infiammare il gossip ed i social. Nelle scorse ore, la manager ha fatto una Live sul suo account Instagram con alle sue spalle Kenny Palacios, Flor Mellino e la sorella Zaira. I quattro si trovano a Punta del Este, da dove l'imprenditrice ha approfittato per rispondere ad alcune domande dei suoi followers. E dopo un po' si è aggiunto alla conversazione, da casa sua, anche L-Gante . Tra le tante curiosità dei suoi fan, c'è stata anche una domanda scomoda ed insistente, ovvero quella se Wanda fosse in dolce attesa . La Nara non ha avuto remore nel chiarire una volta e per tutte: " No, non sono incinta. Smettila di chiederlo ". Scherzando il rapper ha chiesto: "Chi lo conferma?", "Kenny", ha replicato l'ex moglie di Mauro Icardi.

Mauro Icardi e Wanda Nara torneranno insieme?

Nonostante gli innumerevoli messaggi romantici social e gesti sdolcinati del calciatore del Galatasaray nei confronti della madre delle sue due figlie, la relazione tra Wanda e Mauro è si interrotta, ma non in modo del tutto definitivo, poiché pare che nessuno dei due ex coniugi sembra voler lasciare andare del tutto l'altro. Dopo aver pubblicato le chat in cui accusava la Nara di essere tossica, il calciatore nei giorni scorsi è entrato in una diretta Instagram della manager, per scrivere "Ti amo" accompagnato da un cuore. Dal canto suo Wanda ha commentato dicendo ai suoi follower: "Quando parli finiscono per criticarti; anche quando non parli. Ma sento di essere stata molto chiara con la storua che ho caricato su Mauro", ha detto l'ex opinionista del Grande Fratello Vip. Dall'accont Twitter di LAM hanno pubblicato una chat con Wanda in cio la manager avrebbe lasciato dei messaggi audio in risposta a chi le chiedeva se avesse mai dato una nuova opportunità all'ex marito. "Ci sono due modi per vivere la vista: positivamente, come me, cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno", ha replicato la Nara.