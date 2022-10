Piqué giocherà con…Shakira: l’incredibile beffa

Nuovi problemi per Gerard Piqué, che per ironia della sorte (altri la chiamano la legge del contrappasso) dovrà, sulla scorta di alcuni nuovi accordi finanziari tra il Barcellona e i suoi sponsor, indossare una maglia con il nome 'Shakira'. Questo in base alla cessione dello spazio sulla maglia da gioco messo a disposizione di Spotify. Come fu anche per Drake,nel prossimo derby con il Real Madrid, si vedrà sullo spazio sponsor della divisa dei giocatori il nome di un'altra artista.