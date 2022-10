Wanda Nara a pagamento: LGante, la cifra per averla. Lei torna col bodyguard, Icardi...

Wanda Nara ha lasciato l'Argentina per far ritorno a Istanbul dai suoi figli. Questo però non è bastato per far placare i rumors riguardanti il presunto flirt con il cantante L-Gante. Mentre in tanti dubitano che ci sia una relazione, il giornalista Juan Etchegoyen afferma su Mitre Live che i due sarebbero davvero innamorati: "Mi dicono che nel suo ambiente la presenta già come la sua fidanzata, è follemente innamorato".