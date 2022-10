Ilary Blasi senza Totti, notte 'da incubo' tra urla e attimi di paura

Ilary Blasi è tornata nelle scorse ore su Instagram, documentando il suo sabato sera da 'incubo' all'Escape Room di Roma , dove non sono mancati attimi di pura tensione, paura e adrenalina. Mentre Totti è volato in Medioriente (lasciando a casa la neo compagna Noemi Bocchi) per una partita di padel e non solo, la showgirl prosegue la sua vita tra figli, famiglia e amici.

Ilary Blasi e la notte all'Escape Room

Quello di sabato 29 ottobre potrebbe essere definito un anticipo di Halloween per la showgirl in quota Mediaset che, stavolta, ai tour culturali ha preferito un po' di intrighi e misteri. Insieme alla sorella Silvia e ad un gruppo di amici, la Blasi ha trascorso la serata all'Escape Room di Roma. Si trata di un gioco dal vivo e di logica, che si vive in prima persona e dove i partecipanti si trovano rinchiusi in una stanza allestita a tema, dovendo cercare una via d'uscita. Non è stato facile trovare gli indizi, interpretarli e riuscire a venire a capo del mistero messo in scena, ma alla fine Ilary ed i suoi amici ce l'hanno fatta. Nei giorni scorsi la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha dato prova del suo coraggio e dei nervi saldi durante un'esibizione improvvisata al Circo.