Wanda Nara e Icardi: il commento di Maxi Lopez sulla separazione

Wanda Nara e Maxi Lopez: pace ritrovata

Riguardo al rinnovato affiatamento con l'ex moglie, Lopez ha detto: "Stiamo bene, stiamo lavorando come una squadra per i ragazzi, che sono la cosa più importante". Il gironalista Angel de Brito ha poi chiesto quale sia stato il suo contributo durante il periodo del Wandagate, e Lopez ha replicato: "Ho potuto esserci e fare la mia parte per i ragazzi, per tutto quello di cui avevano bisogno". Non è certo mancata la domanda più insidiosa, ovvero quella relativa alla separazione tra Wanda Nara e Icardi. Anche in questo caso Maxi Lopez non si è sottratto alla risposta, rivelando: "Si, può darsi che mi sia sorpreso. Voglio che sia in grado di sistemare le sue cose per la pace e tranquillità dei ragazzi, che è la cosa importante". Tra Icardi e Lopez ci sono rapporti oggi? Sul punto l'ex della Nara ha precisato: "No, con i miei figli e con la madre dei ragazzi". Nessuna riappacificazione in vista quindi per le due stelle del calcio.