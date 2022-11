Morata, Alice Campello e la lontananza: il romantico segreto

Alvaro Morata e Alice Campello, una coppia super innamorata che non finisce mai di sorpredente. Nelle scorse ore, la compagna del calciatore spagnolo (impegnato nei Mondiali di calcio Qatar 2022) ha condiviso sul suo account Instagram un post dal sapore romantico e dolcissimo, a corredo del quale si legge: "Ogni volta che uno dei due va in viaggio per un po’ di tempo facciamo un video da guardare nei momenti dove si sente di più la mancanza…che bello vedere come mi guardi". Le immagini ritraggono la coppia mentre si scambiano effusioni, baci e abbracci sul divano di casa.