Vittoria Deganello e la figlia: nuove accuse, padre fantasma e post fake

Vittoria Deganello è tornata a parlare nelle scorse ore sui social della sua gravidanza da single e della decisione di tenere la bambina (è una femmina!), quindi di non abortire nonostante il padre (il gossip ipotizza possa essere il calciatore Alessandro Murgia) abbia deciso di non predersi le sue responsabilità, defilandosi. In risposta a chi l'ha offesa sui social definendola " vergognosa " perché avrebbe deciso da sola di far crescere suo figlio senza un padre , l'influencer ha tuonato: "tu sarai qualche parente che invece di farmi una chiamata mi scrive con un fake", poi ha aggiunto "Se uno vuole esserci c'è, ma a quanto pare preferisce altro, io e mia figlia siamo solo d'intralcio per lui. Non 'ha mai voluta mai accettata e lo dimostra quotidianamente". Poi ha concluso con un enorme " basta ".

Deganello e l'amore per un figlio

Una follower ha chiesto alla Deganello per quale motivo persone vicino al padre della piccola alludano a che non sia vera la precisazione da lei fatta sulla gravidanza. Sul punto Vittoria non ha dubbi: "Non so cosa lui vada a raccontare a terze persone, ma ti giuro che è vera". Poi ha proseguito dicendo di aver pianto mille lacrime e che in questo momento al centro di tutto ci sono la sua bambina e lei stessa. Poi la promessa: "Non permetterò più a nessuno di ostacolare ciò e quello che succede al di fuori di noi non ha più nessun valore".

Obblighi e responsabilità

Poi a chi le ha chiesto se le facesse soffrire il fatto che la bimba non fosse stata accettata dalla famiglia di lui, Vittoria ha ribadito che ormai non le interessa più niente, poi ha proseguito dicendo di non voler obbligare nessuna a far parte della vita della bambina se non accettata. Quindi la considerazione: "Ma di cosa stiamo parlando? Di una vita. Come può non essere la cosa più bella del mondo? Come puoi non avere voglia di immaginare di stringerla a te di baciarla di nutrirla...". La considerazione finale della Deganello: "è talmente inspiegabile che se queste sensazioni non le provi sarebbe solo una costrizione...e per nulla al mondo lo farei accadere".