Totti, Noemi Bocchi e quei viaggi in Albania: il motivo

Nuovo viaggio per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo la prima uscita di coppia ad un importante evento ufficiale, quale quello del Globe Soccer Awards a Dubai, la coppia è volata in Albania, dopo essere stati in Turchia. Una meta già frequentata in passato dai due. Ma per quale motivo l'ex Capitano della Roma si reca spesso nei Balcani? Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, Er Pupone avrebbe degli interessi economici in quell'area. E pare ci sia anche in ballo una collaborazione con la Federcalcio locale.