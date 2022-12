Ilary Blasi sorpresa gossip: a cena col cugino di Totti!

Ilary Blasi, dopo il weekend di passione con Bastian (il suo nuovo presunto compagno), è tornata a passare le sue domeniche in famiglia. Nelle ultime Instagram stories, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha mostrato come ha trascorso il giorno di festa settimanale con gli amici e parenti, gustando del buon cibo e vino in una nota osteria. I più attenti hanno scorto tra i commensali anche Angelo Marozzini, cugino di Francesco Totti. Una persona molto vicina all'ex capitano, tanto che nel 2005 fu testimone delle nozze del Pupone con la Blasi, nonché detentore del 5% dello Sporting Club del giallorosso. I due pare che attualmente non si seguano più sui social. I rumors di qualche mese fa, parlavano di un 'traditore' nella cerchia strettissima di Totti.