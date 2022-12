Wanda Nara compleanno: la scelta di Icardi ed il messaggio di LGante

Wanda Nara ha festeggiato in un sexy look firmato Versace il suo trentaseiesimo compleanno a Buenos Aires. La manager è infatti nata il 9 dicembre del 1986. Per l'occasione l'ex ballerina per una notte di Ballando con le Stelle 2022 ha scelto una location d'eccezione, ovvero il President Bar, dove ha spento le candeline insieme ai suoi più cari amici, alla famiglia e soprattutto i suoi cinque figli : Francesca e Isabella (nate dal matrimonio con Mauro Icardi ); Costantino, Benedicto e Valentino (nati dalla love story con Maxi Lopez ).

Il compleanno di Wanda Nara: Icardi assente

Come trapelato nei giorni scorsi, l'attaccante del Galatasaray non ha partecipato ai festeggiamenti per il compleanno dell'imprenditrice argentina. Il calciatore ha solo accompagnato i figli di Nara in Argentina, ma di lui, nelle foto e nei video condivisi in rete, non vi è traccia. L'ex calciatore del PSG ha cercato in tutti i modi una riconciliazione con Wanda Nara, ma quest'ultima ha deciso di proseguire con la separazione, nonostante il recente viaggio di coppia alle Maldive.

Wanda Nara: il messaggio d'amore di LGante

Il rapper era una delle presenze più attese al compleanno di Wanda Nara, ma la sua assenza ha scontentato non poco le malelingue del gossip. L'artista aveva degli impegni di lavoro in Uruguay. Questo però non gli ha impedito di inviare un messaggio di auguri all'imprenditrice: "Buon compleanno regina. Ti amo così tanto". Parole a corredo di uno scatto in cui si vedono i due vicini.