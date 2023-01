Ilary Blasi, la passeggiata a Bangkok e il bacio a Bastian

La vacanza in Thailandia di Ilary Blasi si è conclusa. L'ex lady Totti era volata in Asia insieme al suo nuovo compagno Bastian per rascorrere il Capodanno , lontano dal gossip e dall'occhio indiscreto dei paparazzi. Nelle poche immagini e storie condivise degli ultimi giorni di relax, non vi è stata però alcuna traccia di Muller. Ma qualcosa è cambiato nelle ultime ore.

Ilary Blasi, l'ultima notte a Bangkok

Per raccontare il suo ultimo giorno a Bangkok, il volto Mediaset ha condiviso una Instagram story dove la si vede camminare di spalle tra le vie cittadine brulicanti di persone. Nonostante i rumori ed il brusio, si sente in sottofondo qualcuno chiamarla: "Darling". Dopo essersi girata, la Blasi ha poi inviato un bacio al suo compagno. Tanto è bastato per infiammare i fan, che hanno associato a quella voce il nome di Muller. Prova, a detta d imolti, del viaggio di coppia fatto dai due in Asia mentre Totti e Noemi sono in crociera nei Caraibi (Honduras compresa) insieme a Chanel, Cristian e Isabel. Figli che l'ex capitano della Roma ha avuto dalla conduttrice dell'Isola dei Famosi.