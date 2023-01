Totti e Ilary Blasi in tribunale: c'è la data della causa di separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi: arriva la prima data dell'udienza per la separazione giudiziale. L'ex Capitano della Roma (in vacanza con Noemi Bocchi alle Bahamas e travolto nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni riguardanti il giorco d'azzardo e l'Antiriciclaggio) e la showgirl in quota Mediaset (reduce da un viaggio in Thailandia con il suo nuovo compagno), come rivelato dal Corriere della Sera, avranno tempo fino al 14 marzo 2023 per trovare un accordo economico e scongiurare quindi che la battaglia legale si disputi nelle aule del tribunale. E che potrebbe durare tre anni.