Shakira-Piqué, ci risiamo: nuova canzone, nuove frecciatine

Shakira in uscita con un buovo brano. Dopo settimane di indiscrezioni, finalmente ecco la canzone dell'ex di Gerard Piqué in collaborazione con Karol G: il brano si intitola 'TQG' ('Te queda grande'), e fa parte del nuovo album in studio dell'artista di Medellín, 'Mañana será bonito'. La data di uscita dell'album è proprio il 24 febbraio, e c'è grande attesa per conoscere i testi delle nuove canzoni, dopo il successo e le polemiche scaturite dalla pubblicazione di BZRP Music Sessions #53.