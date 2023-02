Diletta Leotta dal suo Karius, titolare a Londra col Newcastle: il delirio dei tifosi

Diletta Leotta è volata a Londra per la finale della Carabao Cup per DAZN. Nelle sue recenti Instagram stories, la conduttrice sportiva e compagna del calciatore del Newcastle Loris Karius ha manifestato tutto il suo stupore per l'entusiasmo ed il calore dei Toon, che hanno riempito Trafalgar Square prima della finale. Il Newcastle è alla sua prima finale importante dopo 24 anni. L'entusiasmo dei supporter è stato tale che un ragazzo si è perfino lanciato nelle acque della fontana di Trafalgar.

Diletta Leotta, Karius ed il Newcastle

Come documentato dalle immagini condivise sui social, il tour londinese della Leotta è poi proseguito con una visita della Capitale, dove ha potuto ammirare il London Eye e la Cattefrale di St. Paul. L'amore tra Karius e la Leotta continua a gonfie vele. I due sono ormai da mesi venuti allo scoperto e ci sono già state anche le presentazioni in famiglia. Il portiere infatti ha conosciuto i genitori ed i parenti della confuttrice lo scorso Natale. Nelle ultime settimane si è vociferato di un pancino sospetto della Leotta, instillando l'idea in alcuni che Diletta potesse essere in dolce attesa.