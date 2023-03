Wanda Nara cambia look per MasterChef Argentina: cosa è successo

Wanda Nara e il look da rockstar

Dopo il cambio colore dei capelli dal biondo al bruno (che in tanti hanno ipotizzato potesse copiare il look di China Suarez), per Wanda Nara ci voleva un altro cambiamento. Per rendere il look ancora più audace e aggressivo, la showgirl ha optato per la frangetta, che ne mette così in risalto il bel viso. Un restyling totale per l'inizio della nuova avventura a MasterChef Argentina, il celebre talent culinario internazionale. La versione italiana del cooking show, giunta alla sua dodicesima edizione, si è conclusa con la vittoria di Edoardo Franco.