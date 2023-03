Wanda Nara, la confessione: "Ho bisogno di un corso..."

Wanda Nara è tornata a far notizie per alcune Instagram stories condivise nelle scorse ore, che hanno infiammato nuovamente i followers e i social. Lady Icardi, attualmente in Sud America per le registrazioni delle puntate di MasterChef Argentina, ha rivelato di avere alcune difficoltà con il suo ultimo super regalo che si è concessa, ovvero un'Audi Q8 che da listino ha un prezzo di 80mila euro. "Ho bisogno di un corso per tutte le cose che ha quest'auto. Ultima technologia non va con le mie limitazioni", ha scritto l'imprenditrice a corredo di un'immagine del pannello di comando della sua supercar.