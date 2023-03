Totti, parla l'amico: "Un figlio con Noemi ed il trasloco"

Totti, le parole dell'amico

“La casa dove vive con Noemi è bellissima, ma non so quanto rimarranno”, ha dichiarato Nuccetelli a Novella 2000. Quindi ha proseguito dicendo: “Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti: tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”. Ed ancora: “Credo che Noemi si sia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta, ma non credo dorma lì”. Stando alle parole di Alex, al contrario di quanto vociferato, non ci sarebbe l'intenzione di un nuovo matrimonio, ma non escluderebbe di diventare padre per la quarta volta: "Un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri", quindi ha concluso con: "D’altronde lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare".