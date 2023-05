Kim Kardashian, l'identikit dell'uomo ideale: la rivelazione

La terza stagione di The Kardashians , la serie che segue da vicino la famiglia della socialite più controversa degli ultimi tempi, è andato in onda il 24 maggio scorso. Tra le tante rivelazioni fatte, nel primo episodio Kim ha stilato una lista di ciò che dovrebbe aver un uomo per corteggiarla.

Kim Kardashian: l'identikit dell'uomo ideale

Alle amiche Tracy Romulus, Olivia Pierson e Natalie Halcro, Kim ha detto che per prima cosa il suo uomo ideale deve proteggerla, poi deve combattere per lei, quindi deve avere una buona igiene. Su quest'ultimo punto, la Kardashian ha anche confessato di amare l'odore dell'uomo anche dopo gli esercizi. Tra gli altri requisiti richiesti dalla socialite anche quello di non avere problemi irrisolti con mamma o papà, e si aspetta che sia una persona "tranquilla", ma anche paziente, di successo, comprensivo e "sinceramente felice per lei".