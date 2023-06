Totti, Blasi, i Rolex e il divorzio: il giudice ha deciso l'affido condiviso

Il Rolex gate finisce con l'affido condiviso dei quattro Daytona della discordia. Orologi di lusso, valore di circa 80mila euro, finiti nella disfida post matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L'eterno capitano ne aveva reclamato la restituzione visto che dopo la separazione erano rimasti nella disponibilità della conduttrice tv ma il giudice ha optato per una decisione salomonica: i quattro gioielli devono rimanere nella disposizione di entrambi gli ex coniugi. Ciò che ha stabilito il giudice del tribunale civile nella causa "possessoria" però non riguarda la proprietà ma la disponibilità degli orologi: i due ex coniugi in sostanza potranno usarli previo accordo. E la proprietà dei preziosissimi Daytona potrebbe occupare un altro rivolo in tribunale della saga. Adesso toccherà alle parti trovare una intesa per l'uso dei Rolex, che restano comunque in custodia a Ilary, fermo restando che Totti e Blasi potranno impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio.