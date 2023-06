Wanda Nara, nuovo scatto hot e messaggio criptico sui social

Wanda Nara ha deciso di deliziare i suoi follower con una serie di scatti hot postati sul suo profilo Instagram. La showgirl argentina, che nell'ultima puntata di Masterchef Argentina ha ospitato Jimena Barón, l'ex compagna di Dani Osvaldo e con lei ha ricordato i tempi dell'Inter e le avventura in giro per l'Italia, negli ultimi giorni è finita nuovamente sotto i riflettori. In Argentina si vocifera che "l'ex" lady Icardi abbia avuto un flirt con un concorrente del cooking show e la notizia, diventata virale, ha scatenato il caos.