Wanda Nara, Icardi e il nuovo contratto: l'annuncio a sorpresa

Wanda Nara continua a catalizzare l'attenzione del gossip e dei media. Nelle scorse ore l'ex lady Icardi è tornata sui social con un importante annuncio riguardante la sua attività professionale. " Domani alle ore 9 firmo un contratto molto importante per me ", ha scritto su una Instagram story la showgirl.

Wanda Nara e il progetto sognato da tempo

La Nara ha poi proseguito scrivendo: "Per un progetto che sognavo da tempo". Parole che lasciano trasparire la grande emozione ed eccitazione che la conduttrice di MasterChef sta vivendo in queste ore in vista del concretizzarsi di una sua idea lavorativa. Le sue parole hanno suscitato grande curiosità tra i fan, che numerosi si domandano quale possa essere il nuovo lavoro di Wanda Nara.