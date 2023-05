Icardi, gesto social per l'anniversario di nozze: la reazione di Wanda Nara

Mauro Icardi nostalgico sui social. Il calciatore del Galatasaray, che non ha mai accettato la separazione da Wanda Nara , ha condiviso alcune Instagram stories per ricordare e festeggiare il nono anniversario del matrimonio con la conduttrice di MasterChef Argentina.

Wanda Nara e Icardi: le nozze e la separazione

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati in Argentina il 27 maggio 2014. Dopo una prima separazione, a cui è seguita una riconciliazione, la coppia sembra aver deciso nuovamente di porre fine al loro matrimonio. L'imprenditrice ha svelato recentemente di essere single, mentre Icardi continua ad ironizzare sulle sue frasi, che sarebbero legate alla rabbia perché non avrebbe voluto prendere i biglietti aerei per le sue figlie per andare in Argentina.