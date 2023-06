"Chiara Ferragni, ricavi raddoppiati". Quanto guadagna e i nuovi progetti

Chiara Ferragni, dai selfie ad imprenditrice digitale

Chiara ha condiviso un post sui social raccontando come è iniziata la sua lunga avventura e la sua carriera: "Sei anni fa la gente mi vedeva come una bionda che si faceva i selfie e che era riuscita a fare la bella vita solo perché era stata fortunata e senza avere nessun talento". Poi ha aggiunto: "Il business è sempre andato bene, ma nonostante tutto il lavoro che già facevo, le società (che allora non erano gestite da me) erano in perdita, i conti non tornavano, lavoravo e basta e non ne vedevo i risultati e nel 2017 è arrivato per me il momento in cui ho deciso di occuparmi anche managerialmente delle mie aziende. Sei anni dopo questi sono i risultati".