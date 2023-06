Can Yaman, duro sfogo sui social: c'entra Diletta Leotta

Can Yaman non ne può più del gossip che lo vede protagonista. Da qualche giorno i rumors riferiscono di una sua nuova relazione con Giorgia Colombo , dopo la fine del rapporto con Diletta Leotta ( oggi felicemente in coppia con il calciatore del Newcastle Loris Karius ed in attesa di una bimba ). Voci che hanno infastidito notevolmente il nipote dell'ex calciatore e allenatore Fuat Yaman.

Can Yaman e lo sfogo sui social

Il protagonista di DayDreamer e Viola come il mare ha deciso di mettere a tacere tali voci, condividendo nelle scorse ore una Instagram story, dove si legge: "Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate, non è vero. Quando ne avevo trovata una, avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una storia finta". Il riferimento qui è per la conduttrice di DAZN che, nel periodo in cui ha vissuto una storia d'amore con l'attore, è stata anche oggetto delle critiche delle fan della star turca. Durante la loro relazione, parte del gossip mise in dubbio la veridicità della loro relazione, ipotizzando che fosse stata creata ad arte per aumentare la visibilità e notorietà di Yaman in Italia.