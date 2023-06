Giorgia Soleri e il dopo Damiano: via di casa e libro sul poliamore

Come fu per Totti e Ilary Blasi, anche la notizia della rottura tra Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri catalizza da giorni l'attenzione dei media e della stampa, tanto che ormai anche le testate nazionali seguono il gossip riportando puntualmente le ultime novità.

Giorgia Soleri lascia la casa di Damiano David

L'agenzia Ansa ha fatto sapere che l'Attivista di Pechino Express sarebbe in procinto di lasciare l'appartamento condiviso con Damiano dei Maneskin a Roma. Nei giorni seguenti l’annuncio della fine della storia d'amore con il frontman della band romana (che è stato pizzicato mentre baciava la modella Martina Taglienti in discoteca), l'influencer ha raccontato di essere tornata nella Capitale per sbrigare alcune faccende. Soleri ha chiesto in alcune recenti Instagram stories di rispettare questo "momento delicato fatto di enormi cambiamenti”. Da qualche anno l’attivista si divide tra Milano, sua città di origine, e Roma, la città dove ha vissuto insieme a David.