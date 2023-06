Damiano dei Maneskin e la rottura con Giorgia Soleri: l'ultimo gossip

L'addio tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri ha sorpreso e catalizzato per giorni l'attenzione del gossip. Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete, si apprenderebbe che: " L a Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico . Il quale, tra l’altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichirazioni, l’abbia pure mollata”.

Damiano David e Soleri: l'accordo e il poliamore

Il cantante dei Maneskin ha annunciato la fine della storia d'amore con la Soleri tramite il suo profilo Instagram in seguito ad un video diventato virale sul web, dove lo si vedeva baciare una ragazza (Martina Taglienti) in discoteca a Formentera. Nei giorni successivi la Soleri ha commentato la notizia della rottura con Damiano David rivelando che il loro non era un rapporto basato sulla monogamia. E proprio in alcune recenti Intstagram story Giorgia si è mostrata in treno intenta a leggere un libro sul poliamore.