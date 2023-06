Neymar-Bruna Biancardi, tradimento permesso! Ma solo a tre condizioni

Neymar, i tradimenti e l'accordo con Bruna

Stando alle indiscrezioni giunte dal Brasile, il presunto accordo prevederebbe tre condizioni. Il calciatore sarebbe quindi autorizzato a fare sesso con altre donne (escluse le prostitute), purché usi dicrezione, indossi il preservativo e non le baci mai in bocca. Secondo quanto riportato da Marca e da Em Off, la Biancardi, se Neymar rispetterà queste condizioni, non avrebbe problemi ad accettare le sue infedeltà. L'attaccante brasiliano e la modella si sono recentemente dati una seconda possibilità e hanno annunciato poco tempo fa di aspettare un bambino insieme. Neymar è già padre di Davi Lucca, nato nel 2011 dalla relazione del calciatore con Caroline Dantas. Recentemente il calciatore è stato protagonista di una singolare iniziativa imprenditoriale, in collaborazione con MSC crociere.