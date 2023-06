Sofia Goggia e Massimo Giletti in piscina: la foto infiamma il gossip

Sofia Goggia e Massimo Giletti insieme a Roma

La sciatrice bergamasca, a Roma per alcuni impegni di rappresentanza, è stata raggiunta dal giornalista nel lussuoso albergo. Goggia ed l'ex conduttore di Non è l'Arena hanno trascorso la mattinata insieme nuotando e rilassandosi al sole a bordo piscina. Tra loro non ci sarebbe stato alcun gesto di affettuosità, tale da far pensare ad una relazione tra i due. Come documentato anche dagli scatti pubblicati nell'ultimo numero in edicola del settimanale Chi, i due sarebbero andati via subito dopo l'arrivo di Pamela Prati, con la quale non sembra ci sia stato neanche uno scambio di saluti. Giletti e Sofia sono poi usciti dall'hotel separatamente qualche ora più tardi.