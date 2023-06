Giorgia Soleri, Damiano dei Maneskin e la gelosia: le risposte ai fan

Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin: le domande dei fan

"Come si fa a vivere una relazione aperta? Non si è gelosi?, ha chiesto un follower alla Soleri, in riferimento alle rivelazioni fatte da quest'ultima circa la natura del rapporto sentimentale avuto con Damiano David. L'influencer ha replicato: "Le non monogamie etniche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all'interno dellla o delle relazioni". Poi ha proseguito con: "Purtroppo è impossibile rispondere generalizzando ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?".