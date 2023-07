Georgina, orologio di lusso sfoggiato in Sardegna: il costo è sorprendente!

Prosegue la vacanza in Sardegna di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo . La coppia sta trascorrendo a bordo di uno yacht alcuni giorni di relax in Italia insieme ai cinque figli ed alcuni amici. Sia l'influencer che il calciatore dell'Al Nassr hanno documentato sui social la vacanza, tra buon cibo, giochi d'acqua e calore familiare.

Georgina e gli accessori di lusso

Scatti dove Georgina ha mostrato anche alcuni dei suoi preziosi gioielli: anelli di diamanti e rubino, collane e orecchini tempestati di brillanti. Non è certo una novità che la Rodriguez sia fan del lusso: nel suo armadio ci sono borse modello Kelly e diverse Birkin. Accessori non da tutti, se si pensa che solo la borsa in pelle di coccodrillo ha un valore di circa 300mila euro.