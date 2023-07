Federica Pellegrini vittima di incidente domestico: cosa è successo

Federica Pellegrini e le parole dopo l'incidente

"Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba", ha scritto la Pellegrini nel suo post su Instagram a corredo di uno scatto dove la si vede raffigurata non in grande forma, distesa sul divano con il capo adagiato su un cuscino. Poi ha proseguito scrivendo: "Maledetto cambio armadi". Quindi ha concluso rassicurando i fan: "Tutto ok, poteva andare molto peggio". La Pellegrini e Matteo Giunta sono reduci dalla partecipazione al travel reality Pechino Express, dove hanno dato prova di forza, determinazione e tenacia. Federica è uscita recentemente in libreria con il suo libro autobiografico 'Oro', edito da La Nave di Teseo, dove ha rivelato numerosi retroscena riguardanti anche le sue fragilità ed il rapporto con Filippo Magnini.