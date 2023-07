Federica Pellegrini, aggiornamenti dopo la caduta: come sta

Federica Pellegrini, come sta dopo l'incidente

Il messaggio ai fan condiviso dalla sportiva è poi proseguito con: "Continuo ad essere un po' robotica, ma tutto molto meglio". Con queste parole l'ex concorrente di Pechino Express (esperianza vissuta in coppia al marito Matteo Giunta) l'atleta ha rassicurato i suoi tifosi e followers. A conferma della piena ripresa della nuotatrice, il fatto che Pellegrini è in procinto di partire per le vacanze, come documentato dal suo ultimo post su Instagram, dove si legge: "Ultima settimana tra teste rotte , soccorsi a sorpresa, amici e cani super dotati....è tempo di partire".