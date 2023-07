Elettra Lamborghini e le critiche ricevute: "Fate pace col cervello"

Elettra Lamborghini ha condiviso alcuni scatti sui social dove è apparsa in costume e molto dimagrita . La cantante e moglie di Afrojack ha perso sette chili seguendo un'alimentazione corretta e facendo attività fisica. Sebbene l'erede della celebre casa automobilistica sia soddisfatta per i risultati ottenuti, c'è chi l'ha criticata .

Elettra Lamborghini, dieta scorretta?

A chi le ha fatto notare che il suo dimagrimento è eccessivo e forse la sua dieta scorretta, la Lamborghini ha replicato duramente scrivendo: "Sono mesi, almeno sei mesi in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale. Nessuna magia nessuna lipo nessuna stron*ata. Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno, Nessuna scusa anche la sera piuttosto non uscivo o mi svegliavo. Ho sudato? Sì, tanto! Avrei voluto magnarme una torta? Si più di una volta".