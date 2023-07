Julia Roberts, altra delusione per Guardiola: visita allo United

Nuovo smacco a Pep Guardiola da parte di Julia Roberts , che nelle scorse ore è stata immortalata in alcuni scatti con i giocatori del Manchester United . L'attrice ha fatto visita alla formazione durante la permanenza della formazione negli Stati Uniti, presenziando altresì alla partita contro l' Arsenal al MetLife Stadium nel New Jersey.

Julia Roberts, la visita al Manchester United

Negli scatti condivisi su Instagram, la Roberts è apparsa sorridente insieme ad alcuni giocatori e con il tencino ten Hag, immagini dove non poteva mancare la maglia della squadra inglese con scritto il nome "Julia". Un gesto gentile che però non sarà stato gradito da Pep, che sui social è stato preso in giro dalla tifoseria avversaria.