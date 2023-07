Diletta Leotta e il bacio rubato con Ryan Friedkin: multa da 40mila euro

Diletta Leotta ed il bacio a Ryan Friedkin

A causa di quel bacio, Striscia la notizia aveva consegnato a Ryan Friedkin un Tapiro d'Oro. A due anni dai fatti, l'autore di quegli scatti dovrà pagare una maxi multa di 40mila euro. Diletta Leotta oggi è felicemente in coppia con il portiere del Newcastle Loris Karius. La coppia è in attesa del loro primo figlio, una bambina, che è attesa per il mese di agosto. La presentatrice ha parlato di maternità nel suo nuovo podcast, Mamma Dilettante, dove ha ospitato diversi personaggi noti del mondo del calcio, dello sport e dello spettacolo, come Claudio Marchisio, Michelle Hunziker, Ilaria D'Amico e tanti altri.