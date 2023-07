LeBron James, il figlio Bronny esce dall'ospedale

Bronny James e l'arresto cardiaco

Dopo l'infarto, il giovane era stato prontamente soccorso e trasferito in ospedale. Un portavoce della famiglia aveva dichiarato: "Ieri, mentre praticava, Bronny James ha subito un arresto cardiaco. Il personale medico è stato in grado di curare Bronny e portarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno maggiori informazioni". Al momento restano ancora ignote le cause del malore. Secondo la stampa sportiva, il ragazzo ha i requisiti per seguire le orme del padre in Nba. LeBron James è considerato uno dei migliori giocatori di basket di tutti i tempi e stella dei Los Angeles Lakers.