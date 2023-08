Diletta Leotta, quando partorisce? La foto social e la presunta data

La gravidanza di Diletta Leotta prosegue al meglio. La conduttrice di Dazn ed del podcast Mamma Dilettante non perde occasione di condividere scatti e video riguardanti le sue vacanze, dove sono altresì evidenti i segni della dolce attesa. Tra gli ultimi scatti postati anche quello dove la compagna di Loris Karius si mostra a bordo piscina, con un vestito lungo e dei tacchi verdi che attirano l'attenzione dei fan.

Diletta Leotta, quando partorisce: la presunta data

Nei giorni scorsi Diletta ha pubblicato sul suo account Instagram alcuni scatti in bikini, a commento dei quali ha scritto: "+ 9 mesi + 10 chili + 40 gradi", sintetizzando così brevemente il fatto che è ormai arrivata quasi al termine della gravidanza (stando alle dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista a Verissimo, il parto è previsto per il 16 agosto), il numero di chili presi durante la dolce attesa e le elevate temperature che ha patito e che sono state raggiunte (e superate) in parte dell'Italia nei giorni scorsi. Anche con il pancione la Leotta è più bella e sexy che mai.