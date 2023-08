Balotelli e Francesca Monti, finisce male: matrimonio salta per una bionda

Mario Balotelli, fuga d'amore a Venezia con la nuova compagna

Come si apprende dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Balotelli e Cecilia hanno alloggiato al Baglioni Hotel Luna di Venezia. Durante la breve vacanza in Laguna, la coppia si è scambiata coccole e sguardi complici, per poi dedicare del tempo anche allo shopping di lusso, tra Hermes e la gioielleria Fasoli. Immpancabile il classico giro in gondola, così come un romantico pranzo al Bistrot de Venise. Al momento non ci conosce molto della nuova compagna del calciatore, che è apparsa recentemente in una Instagram story di Super Mario. Tra le ex del calciatore anche la modella Raffaella Fico.