Jennifer Lopez e Affleck, vacanze separate in Italia: cosa è successo

Vacanze separate in Italia per Jennifer Lopez e Ben Affleck: Jlo si trova a Capri con alcuni amici e collaboratori, mentre l'attore è in Toscana con i figli e l'ex moglie Jennifer Garner per festeggiare i suoi 51 anni. Una visita lampo, solo per prendere in custodia i figli, quindi congedarsi dopo circa mezz'ora, stando a ciò che ha rivelato Page Six.