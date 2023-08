Ramsdale, la tragedia del figlio perso: il racconto del portiere Arsenal

Confessioni inaspettate per Aaron Ramsdale: ilportiere dell'Arsenal e della Nazionale inglese ha scritto una sorta di lettera aperta per The Player's Tribune , svelando alcuni retroscena inediti riguardanti la sua vita privata e non solo. "Ci sono cose che accadono nelle nostre vite di cui il pubblico non ha idea e l'anno scorso è stato un ottovolante emotivo per me e la mia famiglia", ha esordito il calciatore.

La confessione di Ramsdale

Il racconto del portiere dell'Arsenal si è fatto via via sempre più emozionante e delicato: "Dopo aver scalato la vetta della classifica della Premier League e aver partecipato alla mia prima Coppa del Mondo, io e mia moglie abbiamo scoperto che stavamo aspettando il nostro primo figlio. Arteta mi ha concesso qualche giorno in più di ferie dopo la Coppa del Mondo, quindi siamo andati in vacanza". Ed ancora: "È stato davvero il periodo più felice della nostra vita. E sì... non c'è un modo semplice per dirlo, ma sento che è importante che la gente lo sappia. Durante il volo di ritorno mia moglie ha avuto un aborto spontaneo. Non c'è davvero modo di descrivere il dolore di quel volo di sei ore per tornare a Londra, nemmeno adesso. Voglio solo che le persone là fuori sappiano che non sono sole anche se stanno attraversando questo momento da sole".