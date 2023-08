Djokovic, partita a tennis con i bambini in strada: cosa è successo

Novak Djokovic , campione non solo di tennis ma anche di umiltà . Nel corso di un recente periodo di villeggiatura in Croazia insieme alla moglie Jelena e i figli Stefan e Tara, il tennista ha improvvisato un campo tra le strade di Korcula , utilizzando due panchine come rete, il tutto per scambiare qualche palla con dei piccoli fan ed esaudire così il loro sogno.

Djokovic in vacanza, tennis in strada con dei bambini

Il momento, neanche a dirlo, è stato immortalato in alcuni scatti, che sono circolati in rete in questi ultimi giorni, quando il 36enne è impegnato con il Master 1000 di Cincinnati. Nelle foto Djokovic, a torso nudo ed infradito, è apparso divertito, impegnato a mandare la palla al di là della rete improvvisata così come a congratularsi con i giovani tennisti in erba. Ad assistere alla scena, un gruppetto di ragazzini seduti sul sagrato di una chiesa. Una lezione di tennis inaspettata e non meno magica rispetto alle performance regalate dallo sportivo nei più celebri campi di Wimbledon o del Roland Garros.