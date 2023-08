Briatore in vacanza con la figlia Leni: la reazione di Naomi Campbell

Flavio Briatore sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la figlia (mai ufficialmente riconosciuta) Leni (avuta dalla celebre top model Heidi Klum ) e Nathan Falco (avuto dalla showgirl Elisabetta Gregoraci ). Nelle scorse ore l'imprenditore del divertimento di lusso ha condiviso alcuni scatti sui social che lo raffigurano insieme ai due figli, immagini che hanno fatto il pieno di like e sono diventati virali in poco tempo.

Briatore, vacanze con Leni e Nathan Falco

Le immagini condivise da Briatore hanno registrato più di trentamila like al post. Tra questi anche quello dell'ex compagna dell'imprenditore ed ex team manager di Formula 1 (scuderia Benetton poi diventata Renault), come la top model Naomi Campbell (diventata mamma a 53 anni), che ha commentato con delle emoticon simboleggianti dei cuori rossi. Anche l'ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci ha lasciato un commento identico, mentre Simona Ventura ha scritto: "Complimenti Flavio! Ricordi cosa ci eravamo detti?", facendo riferimento ad una conversazione avuta in passato, in cui i due hanno parlato proprio della paternità del manager.