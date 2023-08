Serena Williams mamma bis, l'annuncio social: "Benvenuta Adira River"

Serena Williams mamma bis: è nata Adira River

L'annuncio del marito di Serena Williams è poi proseguito con: "Una neonata e una mamma felici e sane. Mi sento grato. Serena, mi hai fatto un altro dono incomparabile: sei la GMOAT (Greatest of all time, ndr)". Ed ancora: "Grazie a tutto il fantastico staff medico che si è preso cura di mia moglie e di nostra figlia. Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato a Olympia la sua sorellina". Anche la tennista ha condiviso sul suo profilo Instagram la stessa immagine con il nome della nuova arrivata. tra i tanti commenti ricevuti, anche quello della top model Naomi Campbell (diventata mamma a 53 anni), che ha scritto: "Congratulazioni. Tanto amore per te e per la tua spledida famiglia".