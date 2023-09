Adriana Lima tifa Reggina? Il mistero della maglia indossata a Venezia

Adriana Lima, il cuore batte per la Reggina

La 'prima ambasciatrice mondiale della Fifa per i tifosi' al suo arrivo a Venezia ha scelto di omaggiare il calcio ed indossare una vecchia maglia della squadra di calcio della Reggina. Al momento non è chiaro se la sua è stata una semplice scelta di stile oppure una reale fede calciastica per il club amaranto. La decisione della modella ha certamente fatto piacere alla tifoseria, provata da una tormentata estate conslusasi con la non ammissione della squadra in serie B.